Il Masters 1000 di Madrid , così come il Premier WTA , a partire dal 2021 si disputeranno su due settimane dal 27 aprile al 9 maggio alla Caja Màgica. A confermare la notizia è stato lo stesso Feliciano Lopez , direttore del Mutua Madrid Open , che si è detto felice per aver raggiunto un obiettivo che gli organizzatori inseguivano da diverso tempo.

“È una crescita perseguita, meritata e necessaria che ci permetterà di godere di più giorni del miglior tennis del mondo alla Caja Mágica. Sono sicuro che sia i nostri sponsor che tutti i tifosi riceveranno questa grande notizia a braccia aperte, così come la città di Madrid che riceverà più visitatori per un tempo più lungo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Steve Simon, Presidente e CEO della WTA: “Questo nuovo formato di due settimane consentirà agli organizzatori di mostrare questo evento di livello mondiale nella meravigliosa città di Madrid come uno dei principali tornei del circuito WTA e del tennis”.

Per quanto concerne il tabellone: le qualificazioni ATP inizieranno venerdì 30 aprile mentre il main draw il 2 maggio. Per quanto concerne le qualificazioni WTA prenderanno il via martedì 27 aprile con il tabellone principale che avrà inizio giovedì 29 aprile.