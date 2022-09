Juan Martin Del Potro si è ritirato ormai da qualche mese, ma le sue parole – e la sua sfortunata storia personale – continuano a essere argomento nel mondo del tennis. Se da un lato l’argentino aveva dichiarato già dopo il torneo di Buenos Aires di La Nacion, uno dei principali quotidiani del suo Paese. La penna del collega Sebastian Torok ha raccolto un Del Potro che ancora una volta passa come un personaggio sfortunato. Dai racconti sulla difficoltà anche nel salire le scale senza provare dolore, allo struggente sensazione di non comprendere una vita senza il tennis. Ecco la sua confessione, tra paure e rimorsi, pensando a ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. si è ritirato ormai da qualche mese, ma le sue parole – e la sua sfortunata storia personale – continuano a essere argomento nel mondo del tennis. Se da un lato l’argentino aveva dichiarato già dopo il torneo di Buenos Aires di sperare un giorno di poter tornare a giocare a tennis , dall’altro c’è la realtà dei fatti di un ginocchio che continua a tormentarlo anche senza l’attività di sportivo professionista. Il tennista argentino si è infatti confessato qualche giorno fa sulle pagine di, uno dei principali quotidiani del suo Paese. La penna del collega Sebastian Torok ha raccolto un Del Potro che ancora una volta passa come un personaggio sfortunato. Dai racconti sulla difficoltà anche nel salire le scale senza provare dolore, allo struggente sensazione di non comprendere una vita senza il tennis. Ecco la sua confessione, tra paure e rimorsi, pensando a ciò che sarebbe potuto essere e non è stato.

Sull’ultimo periodo

"L'ultima volta che ho preso la racchetta in mano è stato a Buenos Aires - ha dichiarato il campione 2009 degli US Open -. Più tardi ho fatto un paio di prove, ma no: la verità è che la decisione di giocare a Buenos Aires mi è costata molto. Molto. E una volta che l'ho fatto, e tutti hanno visto in che condizioni mi trovassi, ecco, quello è stato un sollievo, un punto di svolta nella mia vita. In questi tre anni, prima di Buenos Aires, non avevo mai pensato a come potesse essere tornare in campo. Ho sempre affrontato operazioni e fatto tentativi pe tornare, finché ho cominciato a capire che il ritorno era sempre meno possibile. Avevo esaurito le cure, non avevo più possibilità di provare cose nuove. Sono venuto a Buenos Aires, mi sono allenato duramente praticamente su una gamba, prendendo antinfiammatori, e mi sono detto: 'Cosa devo fare? Butto via tutto questo sforzo o vado a giocare con la possibilità che sia la mia ultima partita?'. Questo mi ha portato a decidere di entrare e giocare. E quando ho finito, la mia sensazione è stata: 'Se questa è stata l'ultima partita, è stata super emozionante, a casa, con mia madre in campo, con mia sorella, con tutta la mia gente, in Argentina, in un torneo, quello, che avevo giocato una sola volta'. Penso che sia stato tutto spettacolare. Oggi cerco un trattamento per la qualità della vita, non cerco un trattamento per giocare a Paris-Bercy o agli Australian Open. La salute è la mia priorità. Oggi sto vivendo un'altra vita, ho altri obiettivi, cerco medici e cure, ma per poter salire le scale e non aggrapparsi alla ringhiera, che è la mia realtà al momento. Quindi c'è una realtà e un'equazione molto semplice: con una gamba sola non si può giocare a tennis, non è possibile".

Sul ginocchio: ancora alla ricerca di un trattamento giusto

"Recentemente sono andato in Svizzera per farmi visitare da un altro medico. Ho iniziato un altro trattamento, mi è stato consigliato da molti tennisti e finora non ho avuto neanche un risultato positivo. Immagina com'è dopo ogni tentativo di trattamento o intervento chirurgico, la frustrazione che posso provare quando le cose non funzionano. Come al solito mi illudo, spero, ho fede in ogni nuovo trattamento che provo e, quando questo fallisce, il colpo è duro. E per tre anni e mezzo, nonostante diversi interventi chirurgici e cure, mi è sempre successo. Ad oggi posso solo camminare, non corro sul tapis roulant, non posso salire le scale senza dolore. Non posso guidare per molto tempo senza fermarmi per sgranchire le gambe. Questa è la mia realtà, che è dura, è triste, ma cerco sempre di migliorare la mia situazione e la mia nuova sfida è anche quella di vivere nella miglior maniera possibile, anche psicologicamente, nonostante il mio problema".

Sulla vita senza il tennis

"Non riesco ad accettare psicologicamente una vita senza tennis. Non ho avuto un passaggio graduale al dopo, non mi sono preparato, non ho idea di cosa abbiano fatto gli altri atleti per vivere serenamente questo processo. Ero numero 3 del mondo, poi improvvisamente mi sono rotto in ginocchio ed eccomi qui, senza più nulla. Così, in un secondo. E in tutto questo tempo ho cercato di recuperare, come ho fatto con qualsiasi altro infortunio, finché a Buenos Aires ho detto: 'Basta'. E da Buenos Aires in poi mi sono trovato, e mi ci trovo tutt'ora, in quel processo di riflessione, mi chiedo quali cose mi potrebbero piacere, non lo so. Quando parlo con altri atleti che non sono più attivi, mi dicono: 'Beh, ma mi ci sono voluti gli ultimi due anni della mia carriera, l'ultimo anno, mi sono preparato in questo modo o in quel modo.' Io lo sto facendo ora".

L'intera intervista a Juan Martin Del Potro è disponibile in spagnolo a questo link

