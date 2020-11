"In inverno i campi da noi sono molto costosi, soprattutto per un 700 °, 800 ° o 1000 ° giocatore al mondo. Ci saranno anche alcune ragazze tra cui Olga Danilovic (183esima), in totale una quindicina di giocatori - ha dichiarato Popovic a L'Equipe. Novak ha fatto una cosa incredibile per il nostro Paese, ne avevamo bisogno, soprattutto i giovani. È un aiuto eccezionale. Non vedo altri giocatori che hanno fatto questo per il tennis del loro paese. Non se ne vanta. Ha dimostrato di essere molto alto e di pensare agli altri".