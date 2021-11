Tennis

Tennis, Djokovic: "Numero 1? Incredibile aver superato il mio idolo Sampras"

TENNIS - Novak Djokovic è raggiante dopo la vittoria in semifinale a Parigi-Bercy contro Hurkacz, un successo che gli permette di chiudere l'anno al numero 1 per la settima volta in carriera, superando quanto fatto da Pete Sampras.

00:00:43, un' ora fa