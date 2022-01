Tennis

Tennis - Djokovic saluta i tifosi; il Ministro Andrews: "Ci sono delle regole, può andarsene quando vuole"

TENNIS - Djokovic resiste, prova a resistere in attesa del verdetto di lunedì 10 circa la possibilità di giocare l'Australian Open. Il tennista serbo si è presentato in Australia nonostante non sia vaccinato contro il covid e questo non gli permette di entrare nel Paese in seguito alle politiche di immagrazione che richiedono lo status vaccinale completo. Il ministro risponde così a Djokovic.

00:00:51, 32 minuti fa