Novak Djokovic , uomo da record. Il serbo ha appena battuto Borna Coric al secondo turno dell'ATP 500 di Vienna e con questo risultato si è assicurato di chiudere il 2020 al numero uno del mondo . Accadrà per la sesta volta, eguagliando il record di Pete Sampras . Di più, il 33enne di Belgrado è vicinissimo al primato assoluto di 310 settimane di Roger Federer da Re del tennis: gliene mancano 19, un obiettivo raggiungibile già a marzo. Ma interrogato in conferenza stampa, Nole ha parlato di futuro e di chi potrebbe sedere sul trono del ranking tra le nuove generazioni. Con un'investitura importante per Jannik Sinner .

Sinner: "Non ho grande talento, ma gioco per vincere sempre"

Sinner e Djokovic non si sono mai affrontati in un match ATP, ma potrebbe accadere a breve visto che anche l'azzurro è in corsa al torneo di Vienna (in campo nel match di secondo turno contro l'ostico Andrey Rublev). Certo, potrebbe accadere solo in finale e rimane un'eventualità molto complessa. Ma intanto Jannik, anche dopo l'ottima prestazione contro re Nadal sulla terra del Roland Garros e la continua scalata nel ranking ATP (ora è n.43), continua a far parlare di sè.