Rafael Nadal è ufficialmente papà. E’ nato oggi, sabato 8 ottobre 2022 a Palma de Mallorca, il primogenito del 22 volte campione slam e di sua moglie María Perelló. Il bimbo si chiamerà Rafael, esattamente come il padre. In Spagna viene utilizzato anche il cognome della madre quindi sarà ufficialmente conosciuto all’anagrafe come Rafael Nadal Perelló.

Dopo alcune settimane di attesa, con Nadal che aveva presenziato in Laver Cup solo per salutare l’amico ‘Roger’, Nadal ha così potuto festeggiare oggi la nascita del suo primogenito.

Per quanto riguarda i ‘big-three’, Nadal è l’ultimo a diventare genitore. Roger Federer è infatti padre di 4 bimbi, due gemelle – Myla e Charlene – e due gemelli – Leo e Lenny. Novak Djokovic è invece padre di 2 bimbi, Stefan e Tara. Da oggi dunque anche Rafa si iscrive al "club dei papà". Congratulazioni da tutta Eurosport a lui e alla consorte María.

