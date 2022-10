Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Firenze, il "torneo di casa" vista la vicinanza della sua città di nascita, ovvero Carrara: quello freddo, del risultato con cui Felix Auger-Aliassime lo ha eliminato Ci sono due modi di raccontare l'epilogo dell'esperienza diall'Atp 250 di Firenze, il "torneo di casa" vista la vicinanza della sua città di nascita, ovvero Carrara: quello freddo, del risultato con cui Felix Auger-Aliassime lo ha eliminato con un inappellabile 6-2 6-3 in semifinale , e quello umano. E dato che i tennisti sono prima di tutto essere umani noi, questa volta, ci vogliamo fermare su questo secondo aspetto perchè la lezione data dall'allievo di Simone Tartarini al Pala Wanny è forse più importante del suo nuovo best ranking (24 del mondo) e della sua crescita esponenziale nell'èlite del tennis.

"Mi ha guardato e mi ha detto ‘mi viene da vomitare’. Era in apnea. Ha provato a vomitare a fine primo set. È proprio il diaframma, la tensione. Non è riuscito a liberarsi. Il suo pensiero era sempre lì, a guardarmi, a dire ‘non respiro, non ce la faccio’. E quindi non era focalizzato sulla partita che era già veramente difficile. Sarebbe stato un incontro pazzesco, peccato" (Simone Tartarini, coach di Musetti. Ubitennis).

Musetti-Aliassime: cosa è successo

il tennis spumeggiante di Musetti è andato in stand-by. E nessuna medicina al mondo potrà farlo tornare al Pala Wanny questa sera. La partita si chiude con un monologo del canadese che poi vincerà, meritatamente, il secondo titolo della carriera. Riavvolgiamo il nastro, provando a raccontare le sensazioni vissute a bordo campo durante la semifinale di sabato sera. Lorenzo, reduce da due partite dominate e interpretate divinamente contro Zapata Miralles e McDonald ( qualcuno in tribuna l'ha addirittura chiamato il "nuovo Federer" ), si approccia al match contro Aliassime, il favorito del torneo, con la consapevolezza di giocarsi alla pari l'accesso alla finale. Con un'arma in più: il tifo del pubblico che ricorda l'atmosfera delle più calde sfide di Coppa Davis ("E' qualcosa di molto emozionante quando 5mila persona gridano il tuo nome e si esaltano a ogni punto che fai"). I primi game sono una battaglia, l'intensità è altissima. Poi improvvisamente Lorenzo si spegne. I suoi colpi viaggiano meno fluidi, i suoi spostamenti laterali diventano faticosi, gli occhi trasmettono tensione, il respiro è sempre più affannoso. Un attacco di panico in piena regola. Dopo aver subito il primo break l'azzurro chiede il Medical Timeout, il fisioterapista prova a massaggiare la zona addominale, a offirgli una pastiglia per alleviare la sofferenza. Ma c'è poco da fare:. E nessuna medicina al mondo potrà farlo tornare al Pala Wanny questa sera. La partita si chiude con un monologo del canadese che poi vincerà, meritatamente, il secondo titolo della carriera.

La lezione di Musetti

sta dando una lezione al mondo, rompendo un tabù millenario nel mondo del tennis Musetti si presenta in conferenza stampa affranto ma lucido . In mezzo al frastuono e senza microfoni in campo, la causa del suo blackout è ancora ignota ai giornalisti, ma è lui stesso ad ammettere, senza giri di parole, che è di natura psicosomatica. Tensione, ansia, blocco del diaframma, problemi di respirazione, attacco di panico. Chiamatelo come volete, ma non è un infortunio fisico. In uno stanzino di Firenze Lorenzo, 20 anni,, rompendo un tabù millenario nel mondo del tennis come in pochissimi hanno fatto fin qui . Parlando apertamente di salute mentale, a caldo, con ancora l'adrenalina in corpo e l'amaro in bocca per una partita che avrebbe voluto giocare diversamente.

"Era da tanto che non mi capitava, mi era successo contro Baez alle Next Gen di Milano l'anno scorso e una volta che mi viene in campo è difficile da gestire. E' una cosa che non riesci a superare durante la partita. Ci vuole tempo per tornare alla normalità".

Quella di Musetti è una lezione che deve far riflettere addetti ai lavori, media e federazioni. Perchè chiunque può incappare in un disagio di questo tipo e affinchè non accada più (o accada di meno) deve avere il supporto del "suo" mondo. Essere consapevole che è una cosa normalissima non reggere la pressione, anche se sei uno dei migliori giocatori del pianeta e sei seguito giorno dopo giorno da un mental coach. Per di più a 20 anni, con due di esperienza nel circuito maggiore. Il tennis ha reso la vita impossibile, divorandoli nel profondo, già a tantissimi campioni, da Mardy Fish ad Andre Agassi fino a Simona Halep e Naomi Osaka. E allargando lo spettro allo sport in generale, si contano sulla punta delle dita gli atleti che hanno scelto di parlare apertamente di temi che nel 2022 dovrebbero essere normalità. Non bastano giornate di sensibilizzazione. Serve un radicale cambio di rotta a livello sistemico. Che sia una partita di tennis, un colloquio di lavoro o un esame all'università siamo essere umani. Ricordiamocelo sempre.

