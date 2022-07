È di qualche giorno fa la polemica tra Kyrgios e Tsitsipas che ha reso rovente il match tra i due andato in scena a Wimbledon. L’accusa era di una pallata ‘volontaria’ a uno spettore dopo un gesto di frustrazione del greco.

Ad

Anche se lo scenario è ben diverso, al Challenger di Salisburgo lo svedese Elias Ymer, dopo un errore non forzato contro Moutet, ha sfogato la sua rabbia tirando la pallina in tribuna. La traiettoria però è stata diversa: il suo colpo ha centrato in pieno il vetro della telcamera posta sugli spalti, che è andato ovviamente in mille pezzi. Il match è stato addirittura interrotto per permettere all’arbitro di verificare la praticabilità del campo.

Wimbledon LIVE DAY 10! Ora i quarti femminili, più tardi Kyrgios e Nadal 16 MINUTI FA

"Mica deve andare in ospedale!": Djokovic prova a spiegarsi con l'arbitro

Wimbledon Kyrgios e la denuncia per violenza: "Mi sembra di essere in The Last Dance" UN' ORA FA