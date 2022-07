La nuova collaborazione tecnica di Emma Raducanu, campionessa uscente dell’ultima edizione degli US Open e ormai prossima a dover rimettere in palio il titolo, sta facendo discutere. Almeno in Inghilterra, dove il ban agli atleti russi in quel di Wimbledon solo qualche settimana fa è stato argomento di forte discussione. La tennista natia canadese ma di passaporto britannico ha infatti deciso di operare un nuovo cambio tecnico, optando per il quarto allenatore differente in questa particolare stagione che non l’ha più rivista esprimesi a quel livello che portò al clamoroso exploit la scorsa estate a Flushing Meadows. E fin qui, tutto comprensibile, dal punto di vista sportivo. Se non fosse che Raducanu ha optato per Dmitri Tursunov. Ex giocatore russo e allenatore di discreto successo nell’ultimo periodo. Sue le crescite esponenziali di Aryna Sabalenka prima ma soprattutto di Anett Kontaveit poi. Sotto la sua gestione, la Kontaveit, proprio nella scorsa stagione, ebbe un exploit clamoroso sul cemento da agosto in poi. I titoli a Cleveland, Ostrava, Mosca e Cluj che portarno alla clamorosa qualificazione dell'estone alle WTA Finals di Guadalajara; torneo dove la Kontaveit arrivò poi fino alla finale. Una striscia, quella dell’estone, da Cleveland a Guadalajara, di 28 partite vinte su 32 giocate in 3 mesi esatti di attività. Percorso che, alla fine, ha spinto Kontaveit fino all’attuale posizione n°2 della classifica WTA.

Anett Kontaveit con uno dei trofei vinti nel 2021 sotto la gestione Tursunov Credit Foto Getty Images

Ad

Risultati ottenuti da Kontaveit – con Tursunov al suo fianco – tutti sul cemento. Risultati che hanno evidentemente spinto la Raducanu, alla caccia di riconferme, proprio nella direzione del tecnico russo. Kontaveit infatti aveva un po’ a sorpresa chiuso il rapporto con Tursunov qualche settimana fa, complice anche le difficoltà dell’allenatore a viaggiare dopo l’escalation bellica in Ucraina che ha reso più difficile gli spostamenti in termini di viaggi e visti ai cittadini russi. L’ex tennista russo però ha accettato la sfida Raducanu, che dallo US Open vinto lo scorso settembre 2021 a oggi non ha mai più vinto più di 2 partite consecutive e che è reduce fin qui da un non proprio esaltante 2022 fatto di 9 vittorie e 12 sconfitte.

Tennis Cuore Djokovic: paga le spese di una promessa del tennis serbo 3 ORE FA

Una sfida che sarà, chiaramente, tutta da confermare. Tursunov si unirà a Raducanu per il WTA di Washington come torneo di prova”. Se si piaceranno, la collaborazione continuerà. Altrimenti sarà un arrivederci, come già successo più volte nell’ultimo suo incredibile anno. Dopo Wimbledon 2021, dove aveva iniziato a farsi conoscere, Raducanu aveva dato il benservito a Nigel Sears per affidarsi a Andrew Richardson. Con Richardson era arrivato il clamoroso trionfo allo US Open partendo dalle qualificazioni, ma nonostante ciò la britannica aveva deciso poi di cambiare nuovamente, non rinnovando il contratto. Fu così il turno di Torben Beltz, coach dei successi della Kerber. Una partnership durata da novembre ad aprile, dove di fatto la Raducanu ha cambiato ancora strada. A quel punto c’è stato l’avvicinamento e qualche allenamento nell’accademia di Riccardo Piatti. Da lì nessuna novità ufficiale con l'ex allenatore di Sinner; poi, appunto, la notizia di questa prova con Tursunov.

Che festa per Raducanu: corsa in tribuna per abbracciare la famiglia

Le polemiche in Inghilterra: Tursunov è russo

Fin qui la cronaca dal punto di vista sportivo e delle scelte personali di Raducanu. Però, in Inghilterra, si è scatenato anche il lato politico. Il successo allo US Open ha investito la teenager britannica di contratti e sponsorizzazioni, diventando un autentico volto ovunque nel Regno Unito. Una popolarità travolgente che ha però il rovescio della medaglia. Se Tursunov può infatti apparire come una scelta molto interessante dal punto di vista tecnico, in questo momento c’è, per parte dell’opinione pubblica, il problema passaporto. Tursunov è russo. E la scelta di affidarsi a un russo per il “volto nuovo” dello sport made in UK non è piaciuto. Il parlamentare laburista Chris Bryant ha chiesto indirettamente alla Raducanu di cambiare idea. “Il Cremlino sfrutterà questa decisione per la sua propaganda, come un indizio che la Gran Bretagna non è poi così tanto preoccupata per la guerra in Ucraina” ha dichiarato al Telegraph. “Sarebbe un peccato che Emma andasse avanti con questa sua idea, le chiedo di ripensarci e di condannare la barbarica guerra di Putin”, ha aggiunto. Anche Julian Knight, capo della Commissione parlamentare su Digitale, Cultura, Media e Sport, ha chiesto alla LTA, la federazione tennistica britannica che in questi mesi ha comunque accompagnato con del personale la Raducanu in tutti i tornei, di intervenire: ”Vedere un coach russo allenare la numero uno del tennis della Gran Bretagna dà fastidio. Spero che la federazione mostri un minimo di leadership e che possa consigliare Emma su quale sia la scelta migliore”.

Vedremo cosa succederà a questo punto. Se Raducanu cederà alle pressioni; oppure se, molto semplicemente, con Tursunov non funzionerà esattamente come non ha funzionato fin qui Beltz o con la consulenza da Piatti. Il programma della Raducanu sul cemento nordamericano parte proprio da Washington e prosegue poi con le presenze ai WTA 1000 di Toronto e Cincinnati; prima, naturalmente, del ritorno allo US Open, dove scenderà in campo per la difesa di un titolo che, ancora oggi, resta sostanzialmente incredibile.

Raducanu, un sogno americano: il meglio della finale in 3'

ATP, Umag Agamenone in stato di grazia: stende Cecchinato e prenota la semi 3 ORE FA