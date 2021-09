Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a causa di un grave incidente stradale a Busonengo (Vercelli), sarebbero delicate le condizioni di Erik Crepaldi, tennista di 31 anni attuale numero 619 del ranking ATP e 236 nel 2016: il ragazzo è stato posto in coma farmacologico. La notizia è stata confermata dalla compagna Federica Prati. Su Instagram, la fidanzata di Crepaldi ha affermato: “Erik ha avuto un incidente e adesso si ritrova all’Ospedale di Novara con un trauma cranico. Qualcuno mi ha chiesto se è solo un infortunio, ma purtroppo no: sta male. Mi avete scritto in tanti, non ho mai sentito così tante persone tutte insieme: Erik ha portato tutti voi qui da me“.

Prosegue Prati: “Sarebbe complicato rispondere a tutti quanti singolarmente, vi ringrazio perché sentire così tante persone vicine in un momento come questo fa solo bene. Erik è sempre stato un lottatore e tutti gli vogliono bene, solo guardandolo si può vedere quanta energia ha e anche questa volta ce la farà: dobbiamo aiutarlo“. Conclude la ragazza: “Bisogna continuare a pregare, mandategli pensieri positivi e sono convinta che ce la farà. Sono arrivati tanti messaggi chiedendo cos’ha: se io sapessi le sue reali condizioni ve lo direi, ma non le sanno nemmeno i medici. Bisogna restare positivi: salviamolo. Erik serve a questo mondo, non ci può essere un mondo senza di lui“.

