Al momento del "via" a Wall Street l'azienda di calzature sportive "On Running" (di cui Federer è consulente e socio azionario) è scattata con decisione, ma a distanza di qualche settimana sono subito arrivate le prime difficoltà. A causa di alcuni focolai di coronavirus nelle fabbriche in Vietnam, l'azienda di Zurigo starebbe fronteggiando degli importanti problemi di approvvigionamento. Per colpa del numero crescente di casi, infatti, diversi calzaturifici sono stati messi in lockdown. Fra questi, conferma il domenicale, ci sarebbe anche quella di On Running.

Cosa si evolverà questa vicenda? La sensazione diffusa è che, a differenza delle concorrenti che possono contare su mezzi finanziari e un'esperienza logistica maggiore, l'azienda si stia trovando impantanata in una situazione da cui non riesce a tirarsi fuori. Nell'attesa di conoscere gli sviluppi, Federer e i soci sono fermi in standby.

