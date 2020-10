La stagione tennistica, così particolare e sofferta per i motivi che tutti sappiamo, nonostante tutto sta per concludersi ed è quindi già tempo di iniziare a pensare al 2021. Chi, da mesi, non ha altro in mente, è Roger Federer. Lo svizzero, infatti, è fermo ormai da tempo per la doppia operazione al ginocchio destro e quindi, gioco forza, ha già fissato il proprio mirino verso la prossima annata. Per fare un punto della situazione il vincitore di 20 tornei del Gran Slam ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti al settimanale svizzero Schweizer Illustrierte. Andiamo a leggere le più significative.

“Al momento credo che potrò tornare in azione per gli Australian Open di gennaio – assicura il classe 1981 – Riesco ad allenarmi bene e senza dolore, per cui non sono preoccupato. Vedo che sono in grado di compiere miglioramenti volta dopo volta, ma per ora non possono ancora lavorare più di due ore al giorno con la racchetta”.

Il nativo di Basilea prosegue nel suo racconto, per il quale i suoi milioni di tifosi e gli appassionati di tennis, sono davvero attenti: “Sono sulla strada giusta, ma non voglio forzare i tempi. Tornerò gradualmente, mi prenderò il tempo dovuto e non ho la minima intenzione di fare pressioni sul mio corpo. Per esempio, non voglio partecipare ad un torneo fino a quando non sarò realmente al 100% della condizione. Come detto, ad occhio e croce il mio rientro ufficiale potrebbe avvenire proprio a Melbourne”.

Il vincitore di otto edizioni del torneo di Wimbledon passa ad analizzare il suo allenamento. “Non sono ancora a pieno regime con il lavoro. Più di due ore al giorno con la racchetta non sono possibili. Mi sto concentrando sulla resistenza e sulla forza in modo assolutamente indolore già da un po’ di tempo, per cui tutto procede per il meglio. Se ve lo state chiedendo no, non ci saranno altre operazioni all’orizzonte per il mio ginocchio destro”.

Ultima battuta, una tassa ormai, sulla questione ritiro. Roger, come sempre, risponde con grande pacatezza: “Ho trascorso cinque anni a pensare a quel momento, ovvero quando deciderò di dire “basta”, ma non è certo nei miei pensieri al momento. Come dico sempre, fino a che mi divertirò mi vedrete in campo”.

