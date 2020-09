Il grande tennis è nel momento clou del calendario 2020: dopo gli US Open spazio al terzo ed ultimo Grand Slam stagionale, il Roland Garros. In una stagione così intensa e particolare si sente però l’assenza di Roger Federer, che ha saggiamente deciso di tornare a giocare il prossimo anno. Nel frattempo l’elvetico ha presentato la sua nuova racchetta: la New Pro Staff RF97 Autograph v13.