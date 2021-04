Il Masters1000 di Miami, primo del 2021, è alle battute finali. Con il ko di questa notte di Daniil Medvedev avremo sicuramente un nuovo nome tra i vincitori di un torneo di questa caratura; il tutto è dovuto anche, ma non soprattutto, all’assenza di cinque dei primi dieci giocatori al mondo. Tra chi non è partito alla volta della Florida c’è anche Roger Federer, che ha rinunciato dopo il suo ritorno in campo a Doha. primo del 2021, è alle battute finali. Con il ko di questa notte diavremo sicuramente un nuovo nome tra i vincitori di un torneo di questa caratura; il tutto è dovuto anche, ma non soprattutto, all’assenza di cinque dei primi dieci giocatori al mondo. Tra chi non è partito alla volta della Florida c’è anche, che ha rinunciato dopo il suo ritorno in campo a Doha.

Il fenomeno svizzero ha deciso di prendersi un periodo per migliorare la sua condizione fisica dopo il ko contro Nikoloz Basilashvili al secondo turno. In un’intervista alla rivista francese Numèro Homme Federer ha raccontato il suo periodo di allenamento e le sue aspirazioni: "Sto lavorando molto duramente, anche se non mi piace ostentare quello che faccio. Spero che le persone si rendano conto di quanto lavori sodo, altrimenti non sarei mai arrivato così lontano".

King Roger non vuole fare da comparsa in questo suo ritorno nel circuito e guarda al prossimo futuro, speranzoso di poter fare ancora bene e togliersi soddisfazioni: "Non sono tornato per giocare un secondo turno qualsiasi in un angolo sperduto del mondo. Il mio obiettivo è vincere i grandi tornei e battere i migliori giocatori. Penso ancora di sapere come fare per riuscirci. Ovviamente è anche un sogno alla mia età,ma un sogno dettato dalla logica".

Proseguendo nell’intervista, Federer ha rivelato di aver passato la sua pandemia da vero padre di famiglia, condividendo con loro le decisioni riguardanti il tennis: "Ho trascorso il tempo a giocare con i figli e con mia moglie. Del resto è sempre parlando con loro che prendo le decisioni più importanti, anche quelle riguardanti il tennis. E sono stato felice di aver potuto badare alla nostra casa, ai figli e al giardino. È stato un anno di rallentamento, passato sempre insieme alla mia famiglia, ma allo stesso tempo complicato, per le due operazioni al ginocchio e per la pandemia". Ora però è tutto alle spalle, con il pensiero che va alla stagione su terra battuta, prossimo obiettivo del fenomeno svizzero.

Federer: "Felice di essere tornato: è stata lunga e dura"

