Bellissima notizia per il mondo del tennis e per i tanti tifosi italiani di questo sport. Nella giornata di giovedì 21 luglio la ATP ha dato all'Italia l'onore di organizzare altri due tornei internazionali. Si tratta dell'ATP 250 di Firenze dal 10 al 16 ottobre, e dell'ATP di Napoli la settimana successiva, sempre un 250

Dopo il Master 1000 degli Internazionali di Roma, la Next Gen di Milano, le Finals di Torino, ci saranno altri due tornei con i migliori tennisti al mondo in questo 2022, in città dove il grande tennis mancava da tempo. Il Firenze Open si è svolto dal 1973 al 1998, per cui è assente dal circuito da ben 28 anni. Per Napoli invece quasi una prima assoluta dopo una lunga storia di Challenger. L'unico grande evento tennistico nella città campana sono state le Wct Fall Finals del 1982. Quello di Firenze sarà un torneo indoor nella bella cornice di Palazzo Wanny. Napoli invece sarà all'aperto, sempre sul cemento, presso l'impianto di Villa Comunale. Angelo Biraghi, presidente della FIT, non nasconde il suo entusiasmo. "Il fatto che l’ATP abbia assegnato alla FIT l’organizzazione di ben due tornei rappresenta un ulteriore riconoscimento delle capacità organizzative della nostra Federazione",

L'Italia quindi si conferma ad alto livello non solo per il tennis giocato, ma anche per quello organizzato per il mondo ATP. Il nostro Paese sale al quarto posto in questa speciale graduatoria, dietro a Stati Uniti con 11 tornei, Francia e Australia con sei nel circuito.

Con due nuovi tornei in entrata, qualcuno naturalmente è costretto ad uscire. Chi ci rimette è la Cina che, per le solite restrizioni dovute al COVID, si vede cancellato per il terzo anno di fila il Master 1000 di Shanghai, oltre ai tornei di Pechino, Chengdu e Zhuhai. Tra i sei nuovi tornei, anche San Diego, Gijon, Seul e Tel Aviv.

