Gianluca Mager ha vinto il Challenger di Marbella. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar sulla terra battuta iberica, imponendosi in tre set nell’atto conclusivo. Dopo aver perso il primo parziale, il 26enne nativo di Sanremo ha inscenato una bella rimonta e si è imposto per 2-6, 6-3, 6-2. Pasqua trionfale per l’azzurro, che grazie a questo risultato rientra nella top 100 del ranking ATP: da lunedì, infatti, il nostro portacolori sarà il numero 91 al mondo con 843 punti all’attivo.

Il ligure ha così vinto il suo quarto torneo in carriera a livello Challenger (i tre precedenti nel 2019), dopo aver perso la finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro nel 2020. Gianluca Mager, che in carriera è stato anche numero 77, porta a 10 il numero di giocatori italiani nella top 100 del ranking ATP: meglio del Bel Paese fanno soltanto Francia e Spagna con 11 uomini a testa.

