Gianluigi Quinzi lascia il tennis giocato. In un'intervista a La Nuova Sardegna la promessa del tennis italiano mai veramente esplosa racconta la propria decisione di smettere con l'agonismo.

A 25 anni, Quinzi è un coetaneo di Matteo Berrettini, ma le loro carriere sono state un po' diverse: Quinzi era un fenomeno a livello junior (tanto da vincere Wimbledon nel 2013), Berrettini invece è maturato agonisticamente in età più adulta. Ma mentre il romano sta ancora continuando il suo percorso di crescita , per il nativo di Cittadella c'è stato un brusco arresto.

Dopo un best ranking a quota 142 ottenuto nel 2019, le cose non sono più migliorate e anzi, la classifica è andata progressivamente a scendere, fino all'ultimo rilievo come numero 474 del mondo. L'ultima sua apparizione in un torneo risale a novembre dell'anno scorso, poi basta. Ed ecco spiegato il motivo:

Entrare in campo era diventato un dovere, una sofferenza. Non c'erano più passione e divertimento

"Nel momento in cui mi sono reso conto di non riuscire a entrare nei primi 100 ho detto a me stesso che dovevo riflettere e capire che cosa fare. Non riuscivo a resettare e a ricominciare con entusiasmo. Quando vinci tanto da giovane, perdere diventa una tragedia. E per me è stato così. Dopo 20 anni di sacrifici, non ero più convinto dei miei obiettivi ", dice.

Nel futuro prossimo c'è una carriera da tecnico, con l'obiettivo però di diventare manager dello sport: "Nel frattempo, perché devo anche mantenermi, faccio il coach. Da due mesi e mezzo sto seguendo Federico Vita".

