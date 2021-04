La stagione sulla terra rossa procede e ci si avvicina al trittico più importante: Masters1000 di Madrid (2-9 maggio), Internazionali d’Italia a Roma (9-16 maggio) e Roland Garros (30 maggio-13 giugno). Sono questi i punti di riferimento per i tennisti e lo sono anche per i giocatori italiani, entrati sempre di più nell’elite del circuito ATP, come dimostrato dal piazzamento dei nostri rappresentanti nel ranking: la presenza di dieci giocatori nella top-100, tra cui Matteo Berrettini n.10 e Jannik Sinner n.18, certifica il bel momento vissuto dal movimento del Bel Paese.

Una settimana, dunque, atipica si prospetta per i colori azzurri visto che larga parte della truppa tricolore tirerà un po’ il fiato, prima di pensare a quel che sarà. Nei tornei di Monaco di Baviera (Germania) e di Estoril (Portogallo), il solo Marco Cecchinato sarà impegnato sul rosso lusitano, mentre il resto dei tennisti nostrani si preparerà in vista dei tornei più importanti.

In particolare, Berrettini e Sinner si alleneranno con attenzione per essere al meglio nel trittico citato (Madrid, Roma e Parigi). Da capire per entrambi se la presenza nel torneo di Lione (17-23 maggio) possa essere consigliabile, inserita nella settimana che precede lo Slam parigino. Si deciderà in corso d’opera.

Tennis Nadal si riprende il numero 2, Sinner e Musetti salgono 3 ORE FA

Per quanto riguarda Lorenzo Musetti che questa settimana ha iniziato il proprio percorso con un nuovo best ranking (n.83 del mondo), le prospettive sono le stesse di Matteo e Jannik, con la sostanziale differenza che la sua classifica, nel caso di Madrid in particolare, dovrebbe obbligarlo alle qualificazioni. Il condizionale è d’obbligo perché il toscano potrebbe ricevere una wild card per il “1000” spagnolo e quindi essere nel main draw, replicando quanto già avvenuto nell’ATP 500 a Barcellona. L'obiettivo di Musetti è quello di fare più esperienza possibile e proiettarsi al suo primo Major in carriera dalla porta principale, ricordando il mancato pass per gli Australian Open 2021.

Lorenzo Musetti, chi è l'astro nascente del tennis italiano

ATP, Barcellona Fognini: "Nessun insulto a Barcellona: chiederò i danni d’immagine" 3 ORE FA