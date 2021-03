Dopo la vittoria degli Australian Open, quali saranno i programmi futuri per Novak Djokovic? Come dichiarato al termine del torneo di Melbourne, il serbo ha visto lo strappo allargarsi e sarà, quindi, costretto a saltare diversi tornei. Ha fatto il punto della situazione il suo coach, Goran Ivanisevic. “È realistico pensare che Nole non tornerà a giocare prima della stagione sulla terra rossa – le sue parole riportate da Ubitennis.com – Visto l’infortunio non è necessario affrettare i tempi ma l’unica eccezione che Nole potrebbe fare riguarda un ritorno anticipato per il Masters 1000 di Miami, evento che inizierà il prossimo 22 Marzo. Non c’è bisogno di correre rischi, aspettiamo la risonanza magnetica e poi valuteremo il da farsi”.