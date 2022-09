Roger Federer ha annunciato il suo ritiro. La Laver Cup in programma la prossima settimana, tra il 23 e il 25 settembre, sarà il suo ultimo torneo ufficiale. “Sto pensando che non si potrà mai più veder giocare a tennis meglio di così. Ed è anche per questo che in tanti, oggi, si sentono un po' più soli”. Ecco le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali che lo celebrano. Federer out ! Con un messaggio sui propri profili social,La Laver Cup in programma la prossima settimana, tra il 23 e il 25 settembre, sarà il suo ultimo torneo ufficiale. Dopo aver salutato Serena Williams allo Us Open , il tennis perde anche suo il Re. Una perfezione tecnica mista un comportamento impeccabile. Le parole di Federico Ferrero, telecronista per Eurosport, riassumono bene il sentiment popolare:

La Gazzetta dello Sport prende in prestito una canzone di Jannacci: “Ho visto un Re”, e lascia spazio all’analisi di Paolo Bertolucci. “In uno dei giorni più tristi della storia dello sport recente, possiamo tranquillamente affermare di essere stati fortunati: fortunati nel poter seguire, commentare e ammirare il tennis nell’epoca in cui Roger Federer è sceso sulla terra a dispensare il suo talento sconfinato”. Il CorSport gli dedica il taglio laterale: “Federer si ritira, il tennis è senza re”, mentre TuttoSport opta per il taglio alto: “Il più grande: Federer si ritira, icona oltre il tennis”.

Impossibile non parlare dell’Equipe, che si supera citando l’inno inglese. “God save the King”, con l’immagine di Federer a tutta pagina. Impeccabile anche Le Figaro: “L’addio al tennis di Roger Federer: da campione a leggenda”. L’Indipendent piazza la foto del campione svizzero in mezzo alla pagina e titola: “Roger and out: Federer to retire at 41”, mentre il Guardian va con un classico “Game, set and match”.

Dal resto del mondo: La Vanguardia parla di addio elegante, Liberation ricorda le vittorie: “103 titoli”, Times Malta sorprende tutti con il sorriso di Roger in prima pagina ed El Correo cerca lo stile: “Adios a la raqueta mas elegante”. Poi, in serie, Le Soir va sul nostalgico “ci manca già”, Toronto Star sceglie la stessa strada del Guardian, De Telegraaf, Times India e The I Paper si limitano ad una citazione.

In Italia, fuori dai quotidiani sportivi, bisogna elogiare La Stampa: “Game, set and Roger”, Repubblica, il CorSera: “Genio e regolatezza”, Il Messagggero: “Si ritira la leggenda”, Il Giornale, Il Corriere del Ticino: “L’ultimo ballo di Federer” e l’approfondimento di Verità e Affari.

