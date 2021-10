Anche Zlatan Ibrahimovic ha degli idoli. Intervistato da MilanTv ha riservato parole che superano la stima e sfociano nell'amirazione per Novak Djokovic. Il tennista serbo, 20 volte campione Slam, gli aveva dedicato un bellissimo messaggio di auguri per il suo 40esimo compleanno:

"Prima di tutto è una testa balcanica: quando esplodi fai bene, quando ti arrabbi dai il meglio possibile. Sei più concentrato, più attento. Quando gioca Nole e si arrabbia fa uscire il suo massimo, e così mi sento vivo. E’ un atleta completo. La testa, con poca esperienza, non c’è. Con l’esperienza la mentalità cresce. Nole è come me".

