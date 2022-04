Iga Swiatek che, a soli 20 anni, è diventata la nuova numero 1 del tennis mondiale. La polacca ha raggiunto questo prestigioso obiettivo a marzo dopo aver trionfato a Doha, Indian Wells e infine Miami e, anche grazie al ritiro dalle scene della precedente leader del ranking Eurosport Francia raccontando le tappe del suo successo e spiegando come sta vivendo questo periodo completamente nuovo per lei. Un turbinio di emozioni: così si può riassumere il pensiero diche, a soli 20 anni, è diventataLa polacca ha raggiunto questo prestigioso obiettivo a marzo dopo aver trionfato ae infinee, anche grazie al ritiro dalle scene della precedente leader del ranking Ash Barty. Swiatek è intervenuta araccontandoe spiegando come sta vivendo questo periodo completamente nuovo per lei.

Le sue parole

"All'inizio era un po' come se dovessi darmi un pizzicotto, era un po' surreale e mi ha sopraffatto. Ma è successo durante il Miami Open e dovevo ancora concentrarmi sul mio tennis e sulla partita successiva, quindi questo mi ha aiutato a rimanere lo stesso tipo di giocatore che ero anche prima di diventare n. 1 del mondo. C'erano molte emozioni, ma ho dovuto rimandarle a dopo il torneo per poter rimanere concentrata e giocare bene. Ho ricevuto un sacco di messaggi. Il mio telefono, per tre giorni, è stato come il mio compleanno con messaggi da ogni parte.

Un sacco di gente si è congratulata con me. Ash Barty per esempio. È stata una delle prime persone a mandarmi un messaggio. Anche molti giocatori in loco [a Miami], quindi è stato molto bello. Anche Rafa Nadal mi ha mandato un messaggio e molte persone su Instagram o Twitter. Non riesco nemmeno a ricordare tutti".

L'importanza del mental coach

"Quando ho iniziato a lavorare con Daria nel 2019, il mio obiettivo principale era migliorare le cose in campo. Essere più concentrata, controllare le mie emozioni. Ma poi è passato a parlare di più della mia vita personale, lavorare sulla mia fiducia come persona e crescere, affrontare la popolarità, o il lato commerciale dello sport. Sento che abbiamo lavorato su tutto. Da quando è successa la grande cosa, quando ho vinto al Roland Garros [nel 2020], non ho avuto tempo per rilassarmi. Mi sentivo come se avessi sempre bisogno di inseguire qualcosa. Preparare la prossima stagione. Le grandi aspettative. Ho vinto a Roma [nel 2021], quindi di nuovo grandi aspettative per il Roland Garros e così via. E ora che sono numero 1, tutto raddoppia. Abbiamo lavorato molto con Daria. Lei è davvero utile. È necessario che la mia squadra si prenda cura di me. Il mio allenatore si prende cura del mio tennis, il mio fisioterapista si prende cura del mio corpo, ma ho anche bisogno di qualcuno che sia lì per me quando voglio e ho bisogno di parlare. Voglio divertirmi, giocare bene, fare il meglio che posso".

Swiatek: "È un sogno essere paragonata ai miei idoli"

