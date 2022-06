Una puntualizzazione sul tema. Rafael Nadal non ha ricevuto solo i meritati elogi per la vittoria del suo 14° Roland Garros in carriera, 22° Slam del proprio percorso agonistico (tennista più vincente della storia in questa particolare classifica).

A mettere i puntini sulle i rispetto alla vicenda è stato il direttore dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA), Olivier Niggli, che è intervenuto alla tv svizzera RTS: “Le iniezioni a cui è ricorso Nadal per combattere il dolore ai piedi non sono nell’elenco dei prodotti vietati, poiché si stima che non migliorino le prestazioni sportive. Tuttavia credo sia giusto porci questa domanda: è accettabile che un atleta d’élite debba sottoporsi a iniezioni prima di una partita?”, ha anche aggiunto Niggli.

A manifestare la propria posizione è stata inoltre la Società Spagnola di Medicina dello Sport, ritenendo che le infiltrazioni anestetiche siano procedure terapeutiche di ampio e antico uso, sia nel campo dello sport che in molti altri ambiti.

Nadal: "Preferirei perdere la finale, ma avere un piede nuovo"

