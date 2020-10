Giorni complicati per tutti, quelli che stiamo vivendo a causa della pandemia. I provvedimenti che si stanno attuando in fatto di prevenzione sembrano portare al tanto temuto lockdown, per evitare ricadute più gravi sulla salute. In Francia, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato ieri sera in conferenza stampa che il Paese tornerà in uno stato di quarantena quasi totale da questo venerdì e fino al 1° dicembre. In buona sostanza, la maggior parte dei caffè, dei ristoranti e dei bar saranno chiusi e i cittadini per spostarsi potranno farlo solo per cause di forza maggiore. Tuttavia, le scuole rimarranno aperte e gli eventi sportivi di alto livello potranno continuare a svolgersi.