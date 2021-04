Molto sfortunato Lorenzo Sonego. Il piemontese, apparso in ottima forma nelle ultime uscite, soprattutto con il trofeo vinto all’ATP di Cagliari, è stato costretto a rinunciare al torneo di Monaco di Baviera a causa di un infortunio. Un incidente domestico per l’azzurro, che ha sbattuto la mano contro la porta di casa, procurandosi, come riportato da Corriere Torino, una sorta di “distaccamento” osseo a causa del quale dovrà restare fermo per almeno una settimana. Ecco le dichiarazioni di Gino Arbino, coach dell'azzuro:

“Nulla di grave ma non è il caso di accelerare i tempi di recupero onde evitare di peggiorare la situazione. Si allenerà a Torino e metterà in azione il back di rovescio, non potendo usare la mano sinistra. Se sarà possibile tornerà per il Masters 1000 di Madrid, altrimenti faremo Roma, poi Lione e Parma in ottica Parigi”.

