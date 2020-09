Il presidente Fit Angelo Binaghi va dritto al punto in occasione della presentazione dell’edizione 77 degli Internazionali d’Italia, in programma dal 14 al 21 settembre. "Enorme ingiustizia" è il suo commento alla decisione di vietare completamente la presenza del pubblico da parte del governo.

E ancora: “Se la Regione ci avesse fatto intendere prima quello che era il suo atteggiamento, avremmo spostato il torneo altrove, magari a Genova o in Puglia... Il danno è enorme, sia economico sia sportivo, ma abbiamo voluto comunque mettere in piedi tutto questo per dare l’esempio di come non si debba cedere davanti alle difficoltà. E anche perché ce lo ha chiesto il ministro Spadafora, che fino alla fine ha cercato di farci avere pubblico: l’immagine deve essere quella di un paese che si è rialzato”. Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, vuole pensare positivo: “Anche senza pubblico sarà un Foro Italico stupendo, saranno gli Internazionali del Made in Italy”.