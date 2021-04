La parole d’ordine è una: pazienza. Jannik Sinner ci ha esaltato tutti nei giorni di Miami (Stati Uniti), raggiungendo, essendo il quarto Under 20 della storia del torneo a spingersi a tanto dopo Agassi, Nadal e Djokovic. L’esito dell’atto conclusivo ha deluso i tifosi perché tanti avevano dato per scontato che il polacco Hubert Hurkacz fosse un giocatore “qualunque”.ha messo in mostra la sua intelligenza tattica, sfruttando le debolezze di Jannik a proprio vantaggio. Per la prima volta nel 1000 americano, Sinner ha fatto vedere alcuni limiti dettati da un’esperienza limitata e da un bagaglio tecnico ancora incompleto al cospetto di un giocatore che bazzica nel circuito ATP già da qualche tempo.