Il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Montpellier si è interrotto subito all’esordio per mano dello sloveno Aljaz Bedene, che lo ha sconfitto in tre set. L’altoatesino ha accusato anche dei problemi alla schiena nel finale di terzo set, restando completamente bloccato negli ultimi punti del tie-break.

L’attuale numero 34 del mondo non ha voluto però trovare scuse: “Il mal di schiena non ha inciso affatto, è al 100 % colpa mia e del mio gioco. Quando ci siamo sfidati a Melbourne sono stato molto più aggressivo, oggi ho fatto un casino ed è una giornata davvero dura per me”.