Un regalo posticipato molto gradito. Anche se è arrivato con qualche giorno di ritardo, Riccardo Piatti – l’allenatore di Jannik Sinner che domenica 8 novembre ha compiuto 62 anni - non poteva desiderare come dono migliore quello di vedere 6 giorni dopo il suo allievo prediletto vincere la finale dell’ATP 250 di Sofia e diventare il più giovane italiano a vincere un torneo nell’era Open. Rientrato domenica in Italia, lunedì Jannik si è presentato al Piatti Tennis Center di Bordighera dove il suo coach lo ha accolto affettuosamente stampandogli un bacio in fronte e abbracciandolo con tanto affetto riconoscenza. E il bello deve ancora venire...