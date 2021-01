"Due settimane fantastiche ad Adelaide! Che esperienza! Ringrazio Rafa e il suo team per avermi fatto allenare con loro. Ho avuto la possibilità di trascorrere tutto questo tempo imparando da uno dei più forti. E' stato speciale. Pensavo di essere venuto per migliorare il mio tennis, ma ho anche imparato numeri e giocate calcistiche..."

Sinner e Djokovic si sfidano ad Adelaide. In onda su Eurosport

Si chiude con una sfida all'ultimo rimbalzo a calcio tennis l'esperienza di Jannik Sinner da sparring partner del n° 2 del mondo, Rafael Nadal. Un momento di svago tra i due tennisti ripreso dagli account social dell'enfant prodige azzurro, che scenderà in campo contro Djokovic nella notte tra giovedì e venerdì per un'esibizione sul cemento di Adelaide. Il match sarà in onda sui canali Eurosport e su Eurosport Player dalle 3:30.