L'ex tennista australiana, Jelena Dokic, semifinalista a Wimbledon nel 2000, ha annunciato su Instagram di aver pensato al suicidio lo scorso 28 aprile. Con un lungo post la 39enne di origini croate ha deciso di condividere la sua storia, raccontando dettagli molto intimi della sua vita. Con le sue parole ha voluto sensibilizzare i follower sull'importanza della salute mentale, soprattutto nelle persone che, come lei, sono state o sono sottoposte a forti pressioni. Ecco il contenuto del messaggio:

Ad

“28 aprile 2022. A momenti saltavo giù dal mio balcone del 26° piano per togliermi la vita. Non dimenticherò mai quel giorno. Tutto è sfocato, tutto è buio. Non c’è suono, non c’è immagine, nulla ha senso… solo lacrime, tristezza, depressione, ansia e dolore.

ATP, Londra Berrettini, missione Londra pt.1: difendere topten e primato italiano 3 ORE FA

Gli ultimi sei mesi sono stati duri. Un pianto continuo, ovunque. Dal nascondersi nel bagno a lavoro all'asciugarmi le lacrime così che nessuno vedesse a quando ero a casa tra quattro mura, era diventato tutto insostenibile. Costanti sensazioni di tristezza e dolore non se ne andavano e la mia vita era stata distrutta. Incolpo me stessa, non credo sia meritevole di essere amata e ho paura. So che ci sono molte cose di cui posso essere grata, ma poi comincio a odiare me stessa perché mi sento così e voglio solo farla finita.

È un circolo vizioso nella mia testa. Risultato? Mi sono quasi lanciata dal mio balcone del 26° piano il 28 aprile. Non dimenticherò mai quel giorno, volevo solo che il dolore e la sofferenza finissero. Sono stata veramente al limite, non so come ce l’abbia poi fatta. Forse essere una professionista aiuta, mi ha salvato la vita. Questo non è facile da scrivere, ma sono sempre stata aperta e onesta e vulnerabile con voi e credo fermamente nel potere di condividere le nostre storie per attraversare questi momenti aiutandoci l’un l’altro. Scrivo questo perché so che non sono l’unica a vivere questi momenti. Sappiate che non siete soli.

Non vi dico che ora sto bene, ma sto sicuramente meglio e sono su una strada migliore. Alcuni giorni sono positivi, altri meno. Alle volte faccio un passo in avanti, altre faccio uno indietro, ma ora sto lottando e sento di poterne venir fuori.

Credo in queste cose: È ok sentirsi come mi sento. È ok essere tristi, (l’importante) è reagire Questo è quello che per me è importante e ciò che sto cercando di mettere in pratica. Non vergognatevi di cosa state provando. Va bene sentirsi così, e potete reagire. È possibile, credeteci. Vi voglio bene, e sono qui per lottare e sopravvivere per vivere un giorno in più. Tornerò più forte di prima”.

Il passato di Dokic e le molestie del padre

Non è la prima volta che Jelena Dokic parla di suicidio. Lo scorso novembre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l'ex numero 4 del mondo ha confessato sui social i problemi che aveva attraversato dall'infanzia e il tentativo di suicidio compiuto in passato, temi affrontati anche nell'autobiografia "Indistruttibile" scritta in collaborazione con Jessica Halloran del Sunday Telegraph dove ha parlato di depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico, accusando suo padre Damir di molestie psicologiche e fisiche subite fin dall’età di 7 anni e durate fino a quando, a 19, non riuscì a trovare la forza per scappare di casa. Dokic racconta anche che nel 2000, a 17 anni, quando perse la semifinale a Wimbledon contro Lindsay Davenport suo padre la lasciò al club londinese da sola, impedendole di rientrare nella sua camera d’albergo per la notte: “Mio padre non era mai soddisfatto della persona che ero, né dei risultati che ottenevo".

La battaglia di Naomi Osaka, la tennista che ha sfidato i tabù

Tennis Medvedev torna in vetta, poi Zverev e Djokovic, Berrettini resta 10° 6 ORE FA