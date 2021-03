Il destino è stato particolarmente beffardo con il vincitore degli US Open 2009, che pareva destinato a una carriera folgorante dopo aver battuto Roger Federer in finale a New York a vent’anni. La realtà è stata più difficile da accettare: infortuni, lunghi stop, rientri e talvolta anche momenti al limite del miracoloso.

Come, per esempio, alle Olimpiadi del 2016: a Rio, da numero 141 del mondo, estromise dal torneo Novak Djokovic, mostrando fucilate di dritto che ne certificavano la buona salute. S’involò fino in semifinale, dove non si fermò, superando anche Rafael Nadal. A fermarlo, nell’ultima finale al meglio dei tre set su cinque a livello olimpico (da Tokyo si giocherà due su tre, per effetto delle nefaste novità introdotte dall’ITF di recente nel pacchetto modifiche alla Coppa Davis), fu solo Andy Murray, con lo scozzese che prevalse in quattro parziali.

