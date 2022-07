La tennista n° 12 del ranking WTA, Daria Kasatkina, ha fatto coming out durante un’intervista al blogger russo, Vitya Kravchenko. Un'uscita che potrebbe mettere nei guai la semifinalista del Roland Garros proprio nei giorni in cui il Parlamento russo discute dell'inasprimento delle già stringenti restrizioni alle discussioni pubbliche sulle relazioni Lgbtqai+.

Dal 2013 la legge russa, infatti, vieta qualsiasi riferimento ai rapporti Lgbtqai+ che sia considerato “promozione di rapporti sessuali non tradizionali” ai minori. In questi giorni lo sforzo dei legislatori russi è indirizzato ad ampliare questa legge con un divieto totale di “promozione” delle relazioni non eterosessuali in una luce positiva o neutra e di mostrare contenuti LBGTQ nei cinema.

Subito dopo la chiaccherata a "The Tennis letter", Kasatkina ha pubblicato una sua foto su Instagram con la pattinatrice artistica, medaglia d'argento olimpica, Natalia Zabiiako con un'emoji a forma di cuore e in un post su Twitter l’ha chiamata "la mia torta carina". La stessa foto è stata postata dalla pattinatrice.

Sul coming out

"Tenerlo segreto non sarebbe stato sostenibile. Non ha senso, finisci a pensarci sempre fino a quando non ti decidi a parlarne. Ovviamente, ogni persona decide come e quando fare coming out. Tanti argomenti sono tabù in Russia. Credo sia importante che le persone influenti dello sport, o di qualsiasi altro settore, ne parlino. È importante per i giovani che hanno difficoltà con la società e hanno bisogno di sostegno”.

Sulla guerra in Ucraina

"Cosa desidero di più nella vita? Che la guerra finisca. E' un totale incubo”.

Kasatkina si è poi commossa quando Kravchenko le ha chiesto: "Non hai paura che ti portino via la casa dopo le dichiarazioni che hai fatto? Questo pensiero non ti è passato per la mente? Non hai paura che non potrai più tornare in Russia, per esempio?".

