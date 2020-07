Dal nostro partner OAsport.it

Non vi sono dubbi che l’australiano Nick Kyrgios e il croato Borna Coric non si stiano risparmiando. Non si parla però di una sfida sul campo da tennis, ma sui social, a suon di “attenzioni” non proprio lusinghiere tra i due. Una contesa che ha avuto origine dalle considerazioni piuttosto critiche di Kyrgios nei confronti dei partecipanti all’Adria Tour, mini-circuito di esibizione nel corso del quale ci sono stati alcuni casi positivi anche eccellenti, tra cui quello dello stesso Coric e del n.1 del mondo Novak Djokovic per fare delle menzioni.

Il 23enne nativo di Zagabria ha deciso di non porgere l’altra guancia e di rispondere per le rime a Nick, affermando che lui non sia nella posizione di poter criticare l’agire altrui e ritenendo che le sue considerazioni siano frutto di qualche “bicchiere di troppo”. L’australiano non si è fatto pregare e la risposta è stata piuttosto secca:

Ancora una volta stai giocando con una pandemia globale. Questo mostra il tuo livello di maturità. Sarà bello ritrovarti per vedere se quel cervello di nocciolina è cresciuto. Forse sì, sono un po’ annoiato dal tuo tennis e dalla tua personalità che offre zero a questo sport

Queste le parole al vetriolo di Kyrgios (riportate da livetennis). L’aussie ha poi aggiunto, rispondendo al giornalista Ben Rothenberg, che non si possono confrontare atteggiamenti in campo con quelli al di fuori.

