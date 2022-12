Il "solito" Nick Kyrgios. Il tennista australiano torna a far parlare di sè sui social network, in particolare sul tema degli ATP Awards, i premi che vengono assegnati ogni anno ai tennisti del circuito professionistico mondiale. Tra le categorie c'è anche quella di "Miglior allenatore" (in nomination c'è Ferrero per Alcaraz, Fontang per Aliassime, Ivanisevic per Djokovic, Russell per Fritz e Christian Ruud per il figlio Holger) ed è proprio su questa che il 27enne di Canberra ha concentrato la sua attenzione, rispondendo su Twitter ad un post del giornalista Josè Morgado:

"Ad essere onesti dovrei essere io il coach dell'anno: ho allenato me stesso fino alla finale di Wimbledon..."

Come è noto Nick è l'unico giocatore della top100 mondiale a non avere un coach di riferimento, ma ad appoggiarsi ad uno staff solo per la parte atletica. Seguendo il suo ragionamento, in effetti Nick non ha tutti i torti...

