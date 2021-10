Non è un gran periodo per i rapporti di coppia nel mondo del tennis. Dopo le notizie dell’indagine dell’ATP su Alexander Zverev, a finire sulle prime pagine in Australia è Nick Kyrgios. Niente di così potenzialmente grave come le accuse che piovono sul tedesco, ma comunque degno di prendersi le pagine del gossip giù nel Down Under. Kyrgios e la fidanza infatti sono stati protagonisti di una violenta lite in albergo lo scorso giovedì. I due, in quarantena in hotel come qualsiasi australiano al rientro in patria dall’esterno, sono balzati alla cronaca per un litigio che ha richiesto l’intervento della polizia.

Questioni di coppia, riportano in Australia, ma comunque tali da scatenare una lite rumorosa in un hotel destinato alla quarantena in quel di Adelaide. Da lì l’intervento della polizia.

"Nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre 2021, la polizia è stata avvisata di una discussione verbale tra due occupanti all'interno di un Medi-hotel", ha dichiarato la polizia in una nota. "È stata condotta un'indagine, non sono stati rilevati reati ed entrambe le parti trascorreranno il resto della quarantena in stanze separate".

La fidanzata di Kyrgios, Chiara Passari, ha poi continuato a postare alcune conversazioni tra i due attraverso i propri canali social. Negli screen, Kyrgios sembra inviare messaggi alla fidanzata adducendo a una relazione tossica e non indirizzando parole troppo gentili (eufemismo...).

Non è la prima volta che i due fanno parlare di loro in Australia, ma nonostante questo la relazione è a lungo proseguita, con la Passari che ha seguito Kyrgios nella sua tournée estiva negli Stati Uniti fino appunto all’ultimo impegno in Laver Cup prima del rientro ad Adelaide.

Kyrgios, nel mentre il crollo: quasi fuori dai 100

Dopo un buon cammino agli Australian Open, Kyrgios ha di fatto giocato pochissimo e la sua classifica è crollata. Il rientro sul circuito ad alto livello è stato a Wimbledon, dove ha vinto l’ultima partita a luglio contro Mager. Da lì in poi sono arrivate solo sconfitte, se non nell’unico successo al primo turno di Atlanta contro Kevin Anderson. Un crollo di rendimento che l’ha trascinato giù fino all’attuale n°97 della classifica ATP. Il rientro in campo di Kyrgios è previsto ai prossimi Australian Open. Vedremo se con Chiara Passari, una nuova fidanzata o in solitudine.

