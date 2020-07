Nick Kyrgios, Roger Federer at the Australian Open

Dal nostro partner OAsport.it

In queste settimane, nelle quali il tennis è rimasto fermo, Nick Kyrgios ha fatto molto parlare di sé per diverse dichiarazioni sui colleghi. L’ultima di queste, però, riguarda Roger Federer ed è di tutt’altro tenore rispetto alle precedenti. L’Atp ha pubblicato sui propri canali social un video che mette a confronto i migliori punti del campione svizzero con quelli del tennista di Canberra.

Kyrgios si è detto lusingato della scelta dell’Atp ma ha confessato:

Tennis Isner promuove il torneo ad Atlanta con pubblico: "Chi lo critica resti in cantina quanto gli pare" DA 18 ORE

Roger è il migliore di tutti i tempi, io sono solo uno che cerca di divertirsi in campo

Le immagini scelte sono davvero emozionanti e ripercorrono alcuni dei momenti più significativi delle carriere di entrambi i tennisti.

Come detto in precedenza il 25enne australiano in queste settimane ha rilasciato molte dichiarazioni sui colleghi. Subito dopo i casi di contagio all’Adria Tour, ad esempio, Kyrgios ha pensato bene di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando Novak Djokovic che ha voluto fortemente la manifestazione: "Le mie preghiere per tutti i giocatori che hanno contratto il coronavirus – ha sottolineato Kyrgios -. Non ditemi adesso che ciò che ho fatto in passato sia stato irresponsabile o stupido. Questo li batte tutti".

Play Icon WATCH Wilander: "Kyrgios ha una mano fantastica, mi ha ricordato quella di Federer" 00:01:13

Tennis Medvedev: "Come sono diventato professionista? Ho sacrificato amici, bar e Playstation" DA 19 ORE