Il sistema di punteggio del ranking ATP non cambierà fino all’1 marzo. L’organizzazione che gestisce il circuito maschile ha deciso che conserverà l’attuale metodo di classifica anche all’inizio del 2021 con l’obiettivo di “preservare i principi di merito e giustizia”. Dunque per il ranking verranno presi in considerazione i risultati ottenuti negli ultimi ventiquattro mesi, proprio come è già accaduto nel 2020. Per calcolare il ranking ATP saranno considerati i diciannove migliori risultati ottenuti negli ultimi due anni, senza però registrare un risultato di uno stesso evento per due volte. I giocatori non perderanno punti, ma potranno solo migliorare il proprio punteggio. Le ATP Finals verranno contate come ventesimo torneo per chi le ha disputare nel 2019 e nel 2020.