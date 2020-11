"Non ho mai perso la speranza di diventare un atleta professionista. Anche il cancro al colon nel 2017 non è riuscito a spezzare il mio spirito. Il tennis mi ha aiutato nei momenti difficili. Durante il mio periodo di trattamento ho continuato a colpire palle per 15 minuti. Dal mio ritorno in campo sono in grado di godermi ogni singolo momento. Combatto fino alla fine, indipendentemente dal punteggio. Arrendersi non è mai un'opzione".

Questa è la storia di Sam Schroder. Una storia-scalata di un giovane olandese che ha dovuto sconfiggere una serie incredibile di sciagure per arrivare dove è oggi. Una storia che ci viene raccontata da un angolo privilegiato. Un angolo stretto, come quelli che l’olandese trova con la racchetta. L’angolo di Sam: il ragazzo che non ha mai preso in considerazione la possibilità di arrendersi. Ma non nello sport, nella vita.

Gli inizi

La carriera è iniziata molto presto con delle difficoltà piuttosto evidenti. Sam soffre di ectrodattilia: una malattia genetica che comporta la mancanza o lo sviluppo incompleto di una o più dita degli arti inferiori e/o superiori.

“La categoria dei quad in sedia a rotelle non è ancora così conosciuta come il normale tennis in sedia a rotelle. La differenza, rispetto al normale tennis in carrozzina, è che abbiamo problemi con diverse parti del corpo. Non solo con le nostre gambe, ma almeno con una mano, un braccio o anche una spalla. Quando ho iniziato a giocare a tennis ero in grado di tenere la mia racchetta da tennis, ma una volta che la pallina mi colpiva le corde, la racchetta volava via dalla mano. La maggior parte dei tennisti con problemi simili fissano la racchetta alla mano. Ho fatto lo stesso fino a quando ho incontrato un'azienda che ha sviluppato un tutore speciale per me, su misura per la mia mano. È come un guanto, che può essere avvitato saldamente alla mia racchetta”.

L'olandese Sam Schroder celebra la vittoria della finale degli Us Open Credit Foto Getty Images

Un guanto che gli ha permesso di vincere lo US Open alla prima partecipazione slam della carriera. Da wildcard a campione, passando per Serena Williams e Dominic Thiem.

“Questi ultimi mesi sono stati una favola. Ci è voluto un po' prima che mi rendessi conto di aver ricevuto una wildcard per gli US Open, e ancora di più per capire che avevo vinto il torneo. Nei major, solo quattro giocatori sono nel sorteggio, e a New York di solito sono i primi 3 giocatori del ranking più una wildcard americana. Però, prima dell'inizio del torneo ero il numero 4 al mondo e avevo messo in fila degli ottimi risultati vincendo titoli e raggiungendo molte finali. Non potevano ignorarmi assegnando la wildcard ad un giocatore americano fuori dalla top-10”.

Dei giorni da sogno

“Il solo fatto di essere a New York è stata di per sé un'esperienza incredibile. Essere in grado di partecipare ad un major sembrava surreale. Mi sono allenato anni e anni per poter vivere questa vita. Ho vissuto una serie di momenti indimenticabili agli US Open. Un giorno, guardando giù dal ristorante dei giocatori, ho visto Serena Williams allenarsi proprio sul campo su cui avrei dovuto giocare più tardi. Era lì con Patrick Mouratoglou (il suo allenatore), che conoscevo da un torneo in sedia a rotelle che aveva organizzato a Nizza, in Francia. Quando sono arrivato in campo si stavano ancora allenando e abbiamo dovuto, più o meno, cacciare dal campo la grande Serena Williams. Abbiamo fatto due chiacchiere e scattato qualche foto, il che è stato molto gentile da parte sua. Poi c'è stata l'opportunità di passare del tempo con Dominic Thiem. Questa è stata un'altra esperienza unica. Vedo il mio successo come una ricompensa per tutto il duro lavoro che ho svolto”.

Nonostante la vittoria, il percorso è solo agli albori. Sam lavora duramente per migliorare la sua condizione e quella del movimento tennis in quad.

Sam Schroder Credit Foto Eurosport

“Non ci sono molti giocatori di quad in sedia a rotelle al livello più alto in questo momento. Si spera che cambierà l'anno prossimo. In futuro vogliamo crescere e competere con sei o otto di noi agli eventi del Grande Slam. Nel sistema attuale solo quattro giocatori hanno la possibilità di lottare per quei tornei. Questo percorso di carriera richiede molto duro lavoro e pochi premi in denaro. Nei tornei del Tour (fuori dagli slam) perdi soldi anche se diventi il campione. Mentre quando vinci un torneo del Grande Slam puoi realizzare dei profitti. Si spera che il premio in denaro aumenterà man mano che guadagneremo più pubblicità e popolarità. Per ora, noi giocatori in sedia a rotelle dipendiamo dagli sponsor. Ho alcuni partner e familiari che mi supportano e come atleta "A-status" ricevo uno stipendio mensile dal Comitato olimpico olandese. È molto utile, anche se non è sufficiente per contribuire ai miei viaggi, dato che sono in viaggio per oltre 20 settimane all'anno".

Il futuro

"Andando avanti continuerò a concentrarmi sul processo piuttosto che ossessionarmi sui risultati. Ho scoperto solo dopo aver vinto gli US Open che scalerò la classifica fino al numero 3. Non concentrarmi troppo su queste cose è la strada da percorrere per me. Devo solo assicurarmi di migliorare il mio gioco e poi i risultati seguiranno automaticamente. Sono in ascesa ed è un onore far parte della ricca storia del tennis in sedia a rotelle del mio paese con Esther Vergeer. Temo di non battere i suoi record, ma intendo realizzare grandi cose per conto mio".

Arrendersi non è mai stata un’opzione per Sam.

