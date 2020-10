Il tennis come riscatto, il tennis come sfogo, il tennis come semplice motivo per alzarsi la mattina con il sorriso. Lo ha raccontato bene la nostra Martina Trevisan durante la splendida cavalcata al Roland Garros. Lo ha fatto anche il n° 368 del ranking Atp, il francese Laurent Lokoli che sulla pagina Instagram Behind the Racquet ha aperto il suo cuore e ha ricordato alcuni momenti complicati della sua vita.

"Sono cresciuto con i miei genitori e le mie tre sorelle maggiori in Corsica. All’età di dieci anni, la vita mi ha messo in ginocchio quando ad una delle mie sorelle è stato diagnosticato un cancro. Per due anni l’ho vista combattere per la sua vita. Ricordo di averla vista piangere quando ha perso i capelli. Mi abbracciava, ma io mi sentivo impotente. Dopo una lunga lotta, è riuscita a sconfiggere la malattia e mi ha fatto promettere che non mi sarei mai arreso nella vita. A dodici anni ho lasciato casa per continuare ad allenarmi".

In una carriera contraddistinta da un'eterna gavetta Challenger, il classe '94 di Bastia ha avuto l'onore di entrare per ben tre volte nel tabellone principale di uno Slam, perdendo sempre al primo turno in maratone: due al Roland Garros (2014 e 2017) e una all'Australian Open nel 2015. La sua rivincita verso la vita.

"Mia sorella maggiore, quando avevo 14 anni, è morta in un incidente a soli 28 anni. Avevo la sensazione che qualcuno mi avesse strappato il cuore dal petto. Era avvocato, il mio modello, ha lasciato un vuoto incolmabile. Da quel momento sono diventato una persona totalmente diversa, cercavo il modo per combattere nella mia solitudine. Ero come un outsider nella Federazione francese di tennis: ero solo e faticavo a trovare degli amici. Nel frattempo ho visto la mia famiglia andare a pezzi, i miei genitori si sono separati. La verità è che il tennis mi ha salvato. È stata l’unica cosa che mi ha fatto sentire ancora vicino a mia sorella, perché lei era follemente innamorata di questo sport. A 20 anni ho visto la luce dopo dopo essermi qualificato al Roland Garros. Avevo promesso a mia sorella che un giorno avrei giocato a Parigi: per questo ho continuato a lottare per anni, volevo mantenere la promessa. La vita è breve. È molto importante sorridere anche durante i momenti difficili. Nessuno è mai solo".

