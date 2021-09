Tennis

Tennis, Laver Cup - Zverev e il siparietto con Federer: "Roger mi diceva il contrario di Borg"

LAVER CUP - Zverev: "Non sapevo chi ascoltare". C'è anche spazio per qualche risata in questi match di Laver Cup, con Zverev che ammette di aver avuto consigli contrastanti sulla risposta al servizio di Isner. C'è chi (il capitano del Team Europe Borg) che gli diceva di stare indietro, chi (come Federer in tribuna) gli diceva di stare un po' più avanti.

00:04:40, 34 minuti fa