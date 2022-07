Lorenzo Musetti si è sbloccato. e ha vinto il suo primo titolo ATP. Il talento italiano ha rischiato di buttare tutto alle ortiche, sprecando cinque match point nel secondo set, ma nell’ultimo parziale ha chiuso con il botto. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. "Più stanco o felice? Sicuramente più felice. Magari la stanchezza arriverà ma l’adrenalina è ancora in circolo. O forse è semplicemente la felicità che è il miglior antidolorifico”. Ieri ad Amburgo ha battuto Carlos Alcaraz in tre set e ha vinto il suo primo titolo ATP. Il talento italiano ha rischiato di buttare tutto alle ortiche, sprecando cinque match point nel secondo set, maQueste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Voglio avvicinarmi più possibile alla top 10 e andare avanti negli Slam

Paura?

“No. Ero concentrato, sapevo bene che sarebbe stata una partita allucinante, sia dal punto di vista fisico che dell’intensità. Però penso di essere stato davvero bravo a partire bene, prendere le redini del gioco. Ora che guardo il trofeo posso darmi una bella pacca sulla spalla. Sì, sono stato bravo a vincerla con il cuore”.

La testa fa la differenza

“Penso sia una solidità mentale dovuta alla maturazione, anche come uomo. Mi sto rendendo conto che con la giusta attitudine posso fare qualsiasi cosa. E aver vinto una partita così non potrà che darmi altra fiducia per il futuro. Per le prossime battaglie”.

Testa di serie negli slam

“Nelle mie sei partecipazioni agli Slam avevo preso cinque teste di serie… Ora che ci penso c’è la mina vagante Kyrgios, quindi con la mia fortuna a New York becco di sicuro lui al primo turno…”.

Alcaraz impressionante

“È impressionante come copre il campo, come riesca sempre a trovare una forza fisica incredibile su ogni colpo. Gli ho fatto i complimenti, e sento davvero di aver fatto un’impresa a batterlo in finale sulla terra rossa”.

Miglioramenti con il servizio

“Su quello ho lavorato moltissimo, ho cambiato tanto e penso sia stata la chiave della vittoria”.

Obiettivi

“Penso di aver mostrato quello che posso fare e che valgo. Certo, si parte da qui per migliorare, voglio vedere dove posso arrivare. Il meglio deve ancora venire. Voglio avvicinarmi più possibile alla top 10 e andare avanti negli Slam”.

Prossimo step: Umago

“Prima cercherò di confermare questo bel momento anche Umago, dove giocherò la settimana entrante. Poi vorrei solo dedicarmi alla famiglia e agli amici prima di tuffarmi nell’avventura dei tornei in America”.

