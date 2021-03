Lunedì 22 marzo Lorenzo Musetti è entrato a far parte ufficialmente della Top 100 del ranking ATP . L’azzurrino, classe 2002, grazie alla grandissima prestazione ad Acapulco (Messico) ha guadagnato bened è. A 19 anni appena compiuti una prestazione di grande rilievo per un giocatore dotato di grande talento , che secondo tanti ha un modo di intendere il tennis un po' "antico", ovvero più sul tocco che sulla potenza. “, le sue parole riportate dal sito ufficiale dell’ATP. Qualità evidenti e riconosciute anche da altri giocatori del circuito come Jannik Sinner (n.31 ATP e best ranking questa settimana):