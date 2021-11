La stagione 2021 del tennis ha visto la maturazione di Lorenzo Musetti, che è riuscito ad entrare nella top 60 del ranking ATP, qualificandosi anche per le Next Gen Finals di Milano, dove ha sconfitto il francese Hugo Gaston. Il carrarese si è dunque concesso ai microfoni de “Il Giornale” per parlare della sua stagione e delle prospettive per il futuro. A cominciare dal rapporto con altri due italiani che si stanno ben comportando, ovvero Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

“È stato il mio primo anno nel circuito e sono successe cose incredibili. Belle e brutte. A un certo punto ci sono state situazioni che mi sono cadute dal cielo spiazzandomi – ha dichiatato il 19enne – Ho dovuto imparare a gestirle. C’era tanto dispiacere per quanto accaduto a Matteo Berrettini, non se lo meritava. Le sue lacrime sono la sintesi della serata. Quando ha sentito la fitta si è spaventato: se hai un incidente come quello che ha avuto lui a inizio anno, qualcosa ti resta dentro. Ma se sei un campione come Matteo si impara a resettare.“

Considerando l’età è facile paragonare la carriera di Musetti a quella di Jannik Sinner, attualmente impenato nelle Finals di Torino, ma Lorenzo ha subito spento ogni rivalità. Jannik è un amico. Non c’è dualismo tra noi, anche se è stato creato. Siamo due ragazzi che hanno fatto cose straordinarie: Jannik ora è più avanti, ma lavoro per raggiungerlo. E poi tra poco giocheremo insieme in Davis: spero di condividere il resto della carriera con lui” .

Musetti ha parlato anche della partita disputata al Roland Garros contro Novak Djokovic, dove perse al quinto set dopo aver vinto i primi due in maniera davvero spettacolare. "Difficile spiegare come mi sentivo in quel momento: benissimo, ma non realizzavo del tutto. Quando l'ho fatto, era andato in bagno e al ritorno ha cambiato marcia. L'esperienza conta. Come si arriva a quei livelli? Lavorando. Non c'è mai limite a questi livelli: se prendiamo i big, Djokovic ha estremizzato la flessibilità, Rafael Nadal la potenza. Nel tennis moderno ci vuole un fisico bestiale. Djokovic al 100% è il più forte della storia" .

