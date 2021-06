Lorenzo Musetti sarà costretto a prepararsi per Wimbledon su un campo in erba improvvisato, ricavato da un precedente campo da calcio. Davvero curiosa la storia che vede protagonista il 19enne tennista azzurro, reduce dall'exploit al Roland Garros (il suo primo slam in carriera) dove si è spinto fino agli ottavi di finale per poi essere eliminato da Djokovic . A complicare i piani di Musetti è stato lo slittamento di una settimana dell'esame di maturità: non più il 16 giugno, ma il 21 o il 22, un cambio programma che impedirà all'azzurro di partecipare al torneo sull'erba di Maiorca, in programma dal 20 al 26.