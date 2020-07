L'ex tennista russa, ritiratasi a febbraio, spiega la sua versione dei fatti in un documentario a lei dedicato: "Dissi al mio manager di controllare tutti i farmaci vietati, era la fine del 2015 e lui aveva problemi personali. Non lo fece e sappiamo come è andata a finire. Fu un grave errore. L'ITF mi ha accusato di nascondere l’assunzione di Meldonium, non l'ho mai fatto"

Maria Sharapova a 360° a cinque mesi dal suo ritiro dal circuito Wta. L’ex numero 1 al mondo ha raccontato i momenti salienti della sua carriera nel documentario Vamos a lei dedicato dalla piattaforma spagnola Movistar+. La russa parte dagli esordi, dal suo primo successo a Wimbledon a soli 17 anni, per poi soffermarsi sul momento più buio, ovvero la squalifica per doping dovuta alla positività al Meldonium nel 2016. Maria inizia così la sua versione dei fatti nell’intervista televisiva:

Ho ricevuto una mail dall'International Tennis Federation, solitamente mandavano mail semplici, ma questa in particolare parlava di doping e menzionava un farmaco chiamato Meldonium. Sono andata sul dizionario a cercare quella sostanza, non la conoscevo, poi ho letto Mildronato ed ho capito tutto, sapevo cos'era. Da giovane iniziai a prenderlo perché soffrivo di salute, mio padre scelse un medico in Russia che non aveva grossa esperienza con gli atleti. Mi diede questo farmaco che si può prendere senza ricetta, come l'aspirina. Sono stata testata dal 2006 al 2015 e non ho mai avuto problemi, poi nel 2016 a gennaio ricevo questa notizia e scopro che il Meldonium è diventato illegale.

La responsabilità, secondo la Sharapova, è imputabile al suo ex manager Max Eisenbaud. La russa va subito al nocciolo della questione.

Quando ci sono più persone in una squadra, ognuna ha il suo compito. Ho parlato con il dottore e dissi al mio manager di controllare tutti i farmaci vietati, era la fine del 2015 e lui aveva problemi personali. Non lo fece e sappiamo come è andata a finire. Fu un grave errore. L'ITF mi ha accusato di nascondere l’assunzione di Meldonium, ma in realtà non ho mai fatto ciò, è stato molto doloroso e mi sono sentita vulnerabile. Mi ha deluso scoprire che la Federazione ha avvertito altri atleti di questa cosa mentre nessuno ha avvertito me.

La 33enne siberiana continua descrivendo alcuni particolari personali della sua brutta esperienza.

Dopo la conferenza stampa ho deciso di cancellare tutto i social network dal mio telefono, dovevo proteggermi e proteggere la mia sanità mentale. Ricordo che mia madre mi disse che non sarebbe successo nulla se non potevo giocare più a tennis, ma in quel momento mi sono sentita molto piccola. Mio padre dormì con me per diverso tempo.

Infine la 5 volte campionessa Slam attacca l’ITF, ritornando con la memoria al giorno in cui il Tas di Losanna ha ridotto la sua squalifica da due anni a un anno e tre mesi, riconoscendo comunque "un certo grado di colpa" nella condotta della tennista, in quanto avrebbe dovuto verificare che "la sostanza contenuta in un prodotto da lei assunto per un lungo periodo fosse ancora conforme alle regole antidoping".

L’ITF ha sempre insistito sul fatto che prendessi il Meldonium di nascosto, cosa assolutamente non vera perché è stata una sostanza legale per tanto tempo. Non pretendevo di tornare a giocare il giorno successivo, ma quando il tribunale di Losanna mi abbassò la pena mi sono sentita comunque più libera.

