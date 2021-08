Ha veramente dell’incredibile quanto accaduto a Lorenzo Musetti. L’azzurrino avrebbe dovuto iniziare nella seconda serata italiana di oggi le qualificazioni nel Masters1000 di Toronto (Canada), essendo tra l’altro l’unico rappresentante del Bel Paese nelle “quali”. Ebbene, il toscano non potrà scendere in campo contro l’ecuadoriano Gomez per entrare nel main draw. Motivo? Lorenzo è stato escluso dagli organizzatori del torneo per aver violato la bolla anti-Covid e quindi non rispettato il protocollo. I motivi sono davvero al limite del ridicolo. Come rivelato da gazzetta.it, i giocatori impegnati nel 1000 canadese devono sfruttare un servizio di delivery per consumare la propria cena in camera. E’ subentrato un problema per Musetti, ovvero che la carta di credito non voleva saperne di funzionare, rendendo impossibile a Lorenzo la consumazione.

Rimpiazzato dall'australiano Max Purcell

Per questo il tennista e il suo tecnico Simone Tartarini sono stati costretti a prendere la macchina per attraversare il parcheggio a 70 metri dall’hotel e quindi ritirare in loco la cena rimanendo in auto. Un’azione però che ha portato al richiamo degli organizzatori e all’espulsione dal torneo. “Siamo rimasti due giorni in stanza tra tamponi e controlli, senza poter uscire. E siamo entrambi vaccinati. Poi ci hanno detto che o facevamo 14 giorni di quarantena o dovevamo lasciare il Paese. E così domani partiamo direttamente per Cincinnati. Inutile dire che siamo molto delusi“, le parole di Tartarini. E dunque cambio di programma e Musetti che sarà rimpiazzato nelle qualificazioni dall’australiano Max Purcell.

