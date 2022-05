Una buona notizia. A distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita disputata nel torneo di Indian Wells, Matteo Berrettini torna a giocare. Il romano aveva già fatto sapere, nella sua rinuncia al Roland Garros 2022, che lo avremmo ritrovato nei tornei sull’erba. Oggi c’è il riferimento preciso, ovvero il torneo ATP250 di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca, dal 6 al 12 giugno, Berrettini riprenderà la sua attività. Settimane in cui l’azzurro si sta allenando a pieno regime, come fatto sui campi di Barcellona (Spagna), mettendo da parte tutti i pensieri negativi legati all’ennesimo infortunio, stavolta alla mano, che l’ha costretto a un’operazione.

Ad

Matteo, quindi, riparte dall’evento tedesco per ritrovare le sensazioni su una superficie che da sempre gli ha dato soddisfazioni, ricordando la finale a Wimbledon e il successo del Queen’s del 2021. La speranza in cuor suo è quella di avere continuità di rendimento e disputare più partite per acquisire una condizione adeguata in vista del futuro. Da dire che la presenza nel torneo tedesco è dovuta anche al Main Sponsor “BOSS” (“ATP 250 Stoccarda-BOSS OPEN”) la cui partnership è iniziata dal 2022 con il nostro portacolori. Motivi economici e agonistici si sono fusi dunque per il rientro a Stoccarda.

Roland Garros Top 5, i colpi più belli del day 5: passante inverosimile di Evans! 14 ORE FA

Da Kyrgios a Sinner e Berrettini: i momenti top del torneo

Roland Garros Halep: "Ho avuto un attacco di panico, situazione nuova" 14 ORE FA