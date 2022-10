non riesce a recuperare dall’infortunio al piede rimediato a Napoli ed ultimo Masters 1000 della stagione 2022. Il tennista romano ha preferito non correre rischi eccessivi, anche considerando l’impossibilità aritmetica di qualificarsi per le ATP Finals di Torino.

Il finalista di Wimbledon 2021 punta dunque alla fase finale della Coppa Davis, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, con la squadra azzurra chiamata ad affrontare ai quarti di finale gli Stati Uniti con all’orizzonte un’eventuale semifinale contro la vincente di Canada-Germania.

Appuntamento al 2023 invece per rivedere all’opera il 26enne romano nel tour dell’ATP, dopo una stagione ricca di alti e bassi a causa di problemi fisici e Covid-19.

C'è comunque una buona notizia in tutto questo: al posto di Matteo, entra in tabellone un altro italiano.torna in gioco come lucky loser, dopo che aveva perso al turno decisivo delle qualificazioni contro la wild card francese Arthur Fils... Che sarà nuovamente suo avversaro al primo turno!